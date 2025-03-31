شاهد.. الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء احتفال عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 12:36 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة أبناء الشهداء بالاحتفال بعيد الفطر، وحرص الرئيس على اصطحاب الأطفال داخل منطقة مخصصة للألعاب، ومشاركتهم الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر.

كما شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في توزيع الألعاب على الأطفال المتواجدين، وسط تجمع الأطفال حوله خلال احتفالية عيد الفطر.

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