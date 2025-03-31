الرئيس السيسي يكرم شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة بحفل عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 12:35 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أهالي شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال حفل عيد الفطر.

الشهداء من القوات المسلحة

مقدم حسام عبد الله عبد الغفار محمد.

رقيب أول شريف بهير عبد الجليل عبد العزيز.

الشهداء من هيئة الشرطة

الرائد محمود جمال فريد محمود.

أيمن شرطة ممتاز ثاني أحمد عزت علي محمد.

المصابون من القوات المسلحة:

الرائد أحمد حسين عبد الوهاب مصطفي.

نقيب بدر محمد بدر عكاره.

المصابون من هيئة الشرطة

نقيب حسام الدين محمود عبد التواب.

نقيب مصطفي محمد سعيد مصطفي عبد السلام.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال وأن أول أيام عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025 .