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طقس أول يوم العيد.. حار نهاراً معتدل ليلاً.. والعظمى بالقاهرة...

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طقس أول يوم العيد.. حار نهاراً معتدل ليلاً.. والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 31 مارس 2025، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة ليلا على السواحل الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

القاهرة

العظمى 30 درجة

الصغرى 18

الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 16

مطروح

العظمى 31 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 33 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 35 درجة

الصغرى 18

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 19 درجة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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