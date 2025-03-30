وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للسادة الإعلاميين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني إلى السادة الإعلاميين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق لدور الإعلام في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا على أهمية الرسالة الإعلامية في نشر الوعي وتعزيز الحوار البناء.

ودعا الوزير الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه رفعة الوطن وازدهاره.