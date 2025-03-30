ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية لإدارتهما ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 12:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية قيام (عنصرين إجراميين - مُقيمان بدائرة قسم شرطة ميت غمر) بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية غير المرخصة ، متخذان من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

▪ عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.