ترتيبات صلوات تجنيز ومراسم دفن الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 12:32 مساءً - يُصلِّي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والآباء المطارنة والأساقفة، صلوات تجنيز نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الأحد، الساعة الثالثة عصرًا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يوضع الجثمان في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بدمنهور) لإتاحة الفرصة أمام أبنائه لإلقاء نظرة الوداع عليه وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

يُصَلَّىَ القداس صباح غدٍ الاثنين من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا وتبدأ صلوات التجنيز الساعة العاشرة صباحًا.

يُنقَل الجثمان بعدها إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لإتمام مراسم الدفن هناك الساعة الثانية بعد الظهر.