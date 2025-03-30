وزير العمل : 185 فرصة عمل بشركة مقاولات عامة بالإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 12:31 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الامارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي،حسب الخبرة،وأن السن من 25 الى 40 سنة .ومن المزايا : توفير الإقامة ، والمواصلات ،والتأمين الصحي ، وساعات إضافية ،وأن العقد مدته سنتان..وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل ..وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن : عدد 20 فني جبس بورد ، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم ،والخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و20 فني نجار خشب "موبيليا"،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 20 فني نجار خشب "ديكور "،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 20 فني حداد لحام "مظلات"،برواتب من 1700 إلى 1900 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 5 فني كهرباء وتكييف ،برواتب من 1600 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 4 إلى 6 سنوات ، و100 عامل في مجال الزراعة والري ،برواتب من 1200 إلى 1400 درهم ،وخبرة عام واحد ..وقالت إن التقديم من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 ، ولمدة 5 أيام ، على الرابط التالي : https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index