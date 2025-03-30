وزير العمل يعلن عن 300 فرصة عمل في شركة مقاولات بالإمارات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 12:31 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد عن فتح باب التقديم على 300 فرصة عمل في شركة تروجان للمقاولات العامة بالإمارات ،بالتعاقد لمدة سنتين ، وراتب شهري 1800 درهم ،مع توفير الإقامة ، والمواصلات ، والتأمين الصحي ،وبدل ساعات عمل إضافية...وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة توفرها الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ..وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان ،عبارة عن عدد 100 حداد مسلح ،و 100 نجار مسلح ،و 100 عامل متخصص في تركيب السيراميك ،ويمكن التقديم عليها من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 ،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index