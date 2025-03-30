الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 11:26 صباحاً - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس، في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله العلي القدير أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

كما بعث رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك .

جاء نص البرقية كالتالي: "إخوتي وأبنائي، مسلمو مصر بالخارج.. يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..داعيا الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعله عيدا سعيدا مباركا، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرخاء.. وكل عام وأنت بخير.. عيد سعيد".

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بالمزيد من التنمية والازدهار.

