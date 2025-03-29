مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شوال: ننتظر نتائج رصد باقى اللجان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 07:28 مساءً - أعلنت لجنة الرصد الخاصة برصد هلال شوال لعام 1446 هجريا من مرصد حلوان، تعذر رؤية هلال شوال من المرصد وفى انتظار نتائج الرصد الأخرى من باقى اللجان المنشرة على مستوى الجمهورية.

وفى السياق أنهت دار الافتاء المصرية استعداتها لاعلان الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، وسينقل التلفزيون المصري بيان مفتى الجمهورية بعد صلاة المغرب بنصف

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

وينتظر المصريون بحالة من الترقب موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا والمقرر له البوم السبت 29 من شهر رمضان وهو يوم الرؤية، والتى ستكون الفيصل فى تحديد موعد عيد الفطر المبارك هل سيكون الأحد ولا الإثنين، وهو ما ستعلنه دار الإفتاء استنادا إلى أن الرؤية الشرعية هي الفيصل فى تأكيد الحسابات الفلكية.

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).