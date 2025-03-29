«الإفتاء» تستعد للإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 06:32 مساءً - تستعد دار الافتاء المصرية للإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك، حيث تواجدت اليوم لجان رؤية الهلال بمواقع مختلفة على مستوى الجمهورية لبيان رؤية الهلال، وذلك بالتعاون مع خبراء الفلك.

ومن المقرر أن تعلن دار الافتاء المصرية بعد قليل مواعد عيد الفطر المبارك.

وفى السياق أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وفق موقع "عاجل".

وقد تعذرت رؤية شهر شوال فى عدد من الدول، حيث أعلن مركز الفلك الدولى، أن الشمس في شرق العالم الإسلامي ستغيب بعد قليل، وسيبدأ أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي بتحري الهلال من مختلف دول العالم، من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بالعين المجردة وبالمناظير وبتلسكوبات محوسبة وبتقنية التصوير الفلكي.