ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية قيمتها 6.6 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 06:32 مساءً - استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها ..فقد تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف – الإسماعيلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزتهما (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش

2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون بدون لوحات معدنية").

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته

(75 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6,6 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.