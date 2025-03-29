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ضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم

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ضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 06:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها. وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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