الرئيس السيسي ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 06:32 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني وجه التهنئة للرئيس وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة، مهنئاً رئيس الوزراء الباكستاني والشعب الباكستاني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، ومتمنياً أن يديم الله سبحانه وتعالى على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء باكستان قد أعرب خلال الإتصال عن تقديره وإعجابه بالنجاح الذي حققته مصر في القضاء على مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، مشيراً إلى رغبته في استفادة باكستان من الخبرة المصرية الرائدة وتجربتها المتميزة في هذا المجال، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس، حيث تم الإتفاق في هذا الصدد على تواصل الجانبين لبدء التعاون في هذا المجال.