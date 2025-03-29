بعد قليل.. استطلاع هلال شوال من داخل كلية علوم الملاحة بجامعة بني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 05:26 مساءً - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، يوما استطلاعيًا، لتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 2025 اليوم السبت.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية علوم الملاحة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية تقوم باستطلاع هلال أوائل الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهرو بصرى تحت إشراف فريق الرصد بالكلية وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، إذ تُعد الكلية إحدى لجان الرصد والتحري، التي ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بتزويد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية، التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات المختلفة.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، أن هناك لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتورة منال جمال الدين محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن مدرس علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد وذلك لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وأن لجنة الرصد تقوم بتدريب الطلاب على استخدام التليسكوب في رصد وتتبع الأقمار الصناعية، إذ تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية.