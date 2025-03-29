الكنيسة تنفى ما يتادول عن رحيل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 02:26 مساءً - نفى القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تصريحات اعلامية، الشائعات المنتشرة حول خبر رحيل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها.

وأوضحت إيبارشية البحيرة ، أن الفريق الطبي المعالج قرر عدم السماح بالزيارة في الوقت الحالي، وذلك لضمان تلقيه الرعاية الصحية الكاملة. ودعت الإيبارشية جميع أبناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل سلامة الأنبا باخوميوس، ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة خدمته الرعوية.

وأكدت إيبارشية البحيرة على أن الأنبا باخوميوس يخضع للملاحظة الدقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يُجري الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.