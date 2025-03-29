وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف سريع مغاغة ووحدة مركز طب أسرة مغاغة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 02:25 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقة اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، نقطة إسعاف سريع مغاغة، ووحدة مركز طب أسرة مغاغة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد نقطة إسعاف سريع مغاغة، والتي تقع على طريق (القاهرة - أسوان) الزراعي، ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة مرافق الإسعاف بمحافظة المنيا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نقطة إسعاف سريع مغاغة تعمل بقدرة 4 سيارات إسعاف، وتخدم مركز ومدينة مغاغة وطريق (القاهرة - أسوان) الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزير شدد على تجهيز جميع نقاط الإسعاف على الطرق السريعة بمحافظة المنيا، للتعامل السريع مع حوادث الطرق، حيث يبلغ عدد وحدات حياة كريمة المرحلة الأولى بمحافظة المنيا 33 وحدة إسعاف.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد وحدة مركز طب أسرة مغاغة، حيث تفقد غرفة الصحة الإنجابية، وتأكد من توافر جميع الوسائل، موجهًا بتكثيف حملات طرق الأبواب والتي تختص بالتوعية بأهمية الصحة الإنجابية، كما حرص الوزير أثناء جولته على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادة الأسنان، واطلع على جدول تردد المرضى، والتداخلات التي تمت للمرضى، مؤكدًا حرص الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات، وتوفير كافة المستلزمات، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، والتدخلات الجراحية للمترددين على عيادات الأسنان بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، كما وجه الوزير بالتسويق لخدمات عيادة الأسنان لخدمة أعداد أكبر من المواطنين.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد صيدلية الوحدة، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الدوائية، كما تابع منظومة ميكنة صرف الألبان، وكذلك توافر مخزون كافٍ من الألبان العلاجية، واطلع على معدلات صرف الألبان العلاجية، واطمأن على تطبيق إجراءات صرف الألبان لمستحقيها، كما تفقد غرفة المشورة الأسرية التي تقدم خدمات التوعية بالرضاعة الطبيعية، واطمئن على سير العمل بها لضمان استمرارية خفض معدلات صرف الألبان الصناعية.

يذكر أن وحدة مركز طب أسرة مغاغة يخدم 35259 مواطن ويقدم الخدمات الطبية بالعيادة الخارجية، بالإضافة إلى التطعيمات، وخدمات المبادرات رئاسية، ومتابعة الحوامل، ومتابعة أطفال، وعيادة أسنان، ومعمل، والصحة الإنجابية، وتقديم المشورة، وبلغ اجمالي المترددين على المركز خلال شهر مارس الجاري 1179 مواطنا.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالحكيم مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا، والدكتور ياسر الحسيني، مدير مرفق إسعاف محافظة المنيا.