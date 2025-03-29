مستشفى طب الأزهر بأسيوط تتسلم وحدة غسيل كلوي للأطفال من مؤسسة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 02:25 مساءً - تسلمت مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط، وحدة غسيل كلوي للأطفال مقدمة من مؤسسة مصر الخير بقيمة 2.5 مليون جنيه، بحضور الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشئون العلاجية، والدكتور محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بفرع أسيوط.

وصرح الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى، أنه تم تسلم الوحدة وتشغيلها الخميس الماضي؛ لخدمة المرضى المترددين على المستشفى من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، وذلك في إطار الخدمة المجتمعية التي تقدمها الكلية للمجتمع.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون بين مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط ومؤسسة مصر الخير في مجال القطاع الصحي، برعاية الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.