حصاد جامعة حلوان الاسبوعي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 12:31 مساءً - رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

أطباء جامعة حلوان يجرون جراحة نادرة بمناظير الفراغ الثالث في بث مباشر لتسع دول بحوض البحر المتوسط

إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان: تسجيل براءة اختراع أمريكية لعلاج السرطان

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والتكنولوجي مع الهيئة الألمانية

طلاب علوم حلوان يتألقون في مسابقتي Shell NXplorers و The Green Futures

عباقرة جامعة حلوان".. ٤ كليات تقترب من التتويج في الموسم الثالث

جامعة حلوان تعزز التبادل الأكاديمي الدولي ضمن برنامج Erasmus

نادي جامعة حلوان يعقد اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة لمناقشة خطط التطوير والأنشطة الرياضية

يتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرخاء.

في إنجاز علمي جديد يعكس ريادة جامعة حلوان في البحث العلمي التطبيقي، نجح فريق بحثي من كلية الصيدلة في تسجيل براءة اختراع أمريكية رقم (12258321 B1) بتاريخ 25 مارس 2025، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم الابتكار وإيجاد حلول علمية مبتكرة لمواجهة الأمراض المستعصية.

نجح فريق طبي من مستشفي بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان في تنفيذ بث حي لجراحة دقيقة ضمن فعاليات مؤتمر ENDO MED 2025، الذي شهد مشاركة تسع دول من حوض البحر المتوسط. تميزت الجراحة، التي تم بثها مباشرةً، بإجراء عملية شق عضلة البواب بالمنظار، والتي استغرقت 20 دقيقة فقط، وسط إشادة واسعة من الخبراء العالميين بمهارة الفريق الطبي المصري.

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والسفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا.

حصد طلاب كلية العلوم بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقتي Shell NXplorers وThe Green Futures، مما يعكس تميزهم في مجال الابتكار والاستدامة البيئية.

في إطار سعي جامعة حلوان لدعم التميز الأكاديمي وتعزيز روح التنافس بين طلابها، أعلنت الجامعة عن تأهل أربع كليات إلى الدور نصف النهائي من مسابقة عباقرة جامعة حلوان في موسمها الثالث، وهي كليات هندسة المطرية، الطب، التربية، والآداب.

في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التبادل الأكاديمي والشراكات الدولية، تواصل الجامعة تعاونها مع عدد من الجامعات الأوروبية، من بينها جامعة أوراديا في رومانيا، وذلك من خلال برنامج Erasmus الذي يهدف إلى دعم التبادل الطلابي الأكاديمي.

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، المعرض الخيري بالتعاون مع مؤسسة الزهراوان، يأتي هذا المعرض في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرص كلية الفنون التطبيقية على دعم طلابها والعاملين بها

في إطار جهود جامعة حلوان لنشر الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة، نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية علوم الرياضة بنات ورشة عمل تحت عنوان "زينة رمضان صديقة للبيئة"، جاءت الورشة بالشراكة مع مؤسسة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

شاركت جامعة حلوان في احتفالية مؤسسة حلوان باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وشهدت ندوة تثقيفية، وتعكس هذه الفعالية التزام جامعة حلوان بدعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد مستوى اللغة الإسبانية، يهدف الاختبار إلى تقييم مستوى المتقدمين في اللغة الإسبانية، مما يتيح لهم فرصة تحديد المستوى المناسب

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان السوق الخيري السنوي، حيث تحرص جامعة حلوان على تنظيم المعارض الخيرية، خاصة خلال شهر رمضان، نظرًا لأهميتها في دعم الطلاب والعاملين غير القادرين.

في إطار التعاون بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ومؤسسة أهل مصر ومستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، عقدت الكلية جلسة تنسيقية لبحث أوجه التعاون المشترك.

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان اجتماعه الدوري رقم (12)، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي.