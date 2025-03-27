وزير العمل يستقل سفير مصر لدى جمهورية التشيك للتباحث في الملفات المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 03:31 مساءً - استقبل وزير العمل السيد محمد جبران ، اليوم الخميس ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،السفير محمود عفيفي، سفير مصر في جمهورية التشيك..بحث الجانبان سبل التعاون والتواصل، في الملفات ذات الاهتمام المشترك ، منها التعاون مع دولة التشيك في مجال تنقل الأيدي العاملة ، وفتح أسواق العمل أمام الكوادر المصرية ،خاصة في قطاع السياحة،حيث أكد الوزير جاهزية الوزارة في توفير الكوادر الماهرة والمدربة،و التي يحتاجها سوق العمل في دولة التشيك .. كما شهد اللقاء التباحث بشأن مذكرة التفاهم المقترحة من جانب وزارة العمل مع الجانب التشيكي في جميع مجالات "القوى العاملة" ..شارك في اللقاء،ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،و رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..