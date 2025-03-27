رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي سفير البرتغال لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 01:27 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الشراكة بين مصر والبرتغال راسخة وتدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ويُصرِّح: سعدتُ بتدشين تعاون هيئة الرعاية الصحية خلال زيارتي الأخيرة ونتطلع إلى استمراره وتوسيع آفاقه

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث تبادل الخبرات مع البرتغال حول نظامها الصحي الوطني ونهج اللامركزية القائم على كيانات صحية متكاملة والاستفادة من تجربتها في تعزيز الوصول للخدمات الصحية عبر التخطيط المتقدم والطب عن بُعد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث برنامج توأمة مع مستشفيات البرتغال يشمل نقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية ومنها التعاون مع مجموعة كووف تيچو أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في لشبونة والارتقاء بتجربة المرضى

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف الاستفادة من نموذج الشراكة الناجح بين القطاعين الحكومي والخاص في البرتغال ونجري اجتماعات مع كاشكايش كنموذج عالمي مع تشجيع استثمارات الشركات البرتغالية في قطاع الرعاية الصحية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يدعو السفير البرتغالي لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل برفقة وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة والتعرف عن قرب على التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الشاملة

سفير البرتغال لدى مصر: سعيد بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ويُصرِح: مصر تحظى باهتمام كبير من الاتحاد الأوروبي باعتبارها بوابة الشرق الأوسط وهو ما تعكسه المشروعات التنموية المشتركة ونتطلع إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسفير روي تيرينو، سفير البرتغال لدى مصر، والسيد فاسكو كوستا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية المتطورة، التكنولوجيا الطبية، الابتكارات الحديثة، السياحة العلاجية، والتحول الأخضر، وذلك تزامنًا مع مرور 50 عامًا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرتغال.

استهل الدكتور أحمد السبكي، اللقاء، بالترحيب بالسفير البرتغالي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصحي، وأكد أن هذا اللقاء يعكس التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعزز تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والابتكار الطبي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تسعى إلى تبادل الخبرات مع البرتغال حول نظامها الصحي الوطني ونهج اللامركزية القائم على كيانات صحية متكاملة، والاستفادة من التجربة البرتغالية في توسيع نطاق الخدمات الصحية، التخطيط الصحي المتقدم، وتطبيق تقنيات الطب عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الصحية بالمناطق النائية.

كما كشف عن بحث إطلاق برنامج توأمة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات البرتغالية، يشمل تبادل الخبرات، تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التقنيات الطبية الحديثة، ومن بينها التعاون مع مجموعة "كووف تيچو"، أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في لشبونة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحقق تجربة أفضل للمرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: "نستهدف الاستفادة من نموذج الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في البرتغال، ونعمل على تعزيز التعاون مع مستشفى كاشكايش كنموذج عالمي للشراكة الناجحة، إلى جانب تشجيع الشركات البرتغالية على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر"، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصحي المصري، في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها.

ووجه الدكتور السبكي، دعوة للسفير البرتغالي لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، برفقة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الشاملة، وما تحقق من تطور في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب السفير البرتغالي روي تيرينو، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن "مصر تحظى باهتمام كبير من الاتحاد الأوروبي باعتبارها بوابة الشرق الأوسط، وهو ما تعكسه المشروعات التنموية المشتركة"، مشيرًا إلى تطلعه إلى تعميق التعاون في مجالات الرعاية الصحية لدعم تطوير الخدمات الطبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام سلامة الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي.