جامعة حلوان تعلن عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد مستوى اللغة الإسبانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 10:32 صباحاً - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد مستوى اللغة الإسبانية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الراوي عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

يهدف الاختبار إلى تقييم مستوى المتقدمين في اللغة الإسبانية، مما يتيح لهم فرصة تحديد المستوى المناسب وسيتم الإعلان عن موعد عقد الاختبار فور اكتمال العدد المطلوب، لضمان تنظيم العملية بشكل سلس ومناسب لجميع المتقدمين.

يتطلب التسجيل في الاختبار دفع رسوم قدرها 100 جنيه، بالإضافة إلى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي. وحرصًا على تسهيل عملية التواصل والاستفسار، يمكن للراغبين في التسجيل التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات المتعلقة بالاختبار.