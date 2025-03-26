أخبار مصرية

رئيس الوزراء: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح 4 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح 4 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 07:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح 4 أشهر، مشيرا إلى أن هناك برنامج أعلنت عنه الحكومة من قبل حول إصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام والزيادات التى تتم هى زيادات "متدرجة" حتى نهاية العام ولا يمكن الزيادة مرة واحدة، مشددا على أن " السولار سيظل مدعم".

وأوضح أثر سعر الفائدة سيظل متواجد فى العام المالي القادم ، ونضع تصور كامل لسقف الدين الخارجي ونسبة الدين الخارجي عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.

وأشار إلي أن مصر حاليا وصلنا لمعدل بطالة 6.4% وهو من أقل نسب البطالة التي سجلت من أكثر من 20 عاما، مشيرا إلي أن معدل النمو حققنا 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأوضح فى مؤتمر صحفى إنه سيتم التشاور مع كافة المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، حول برنامج رد أعباء الصادرات.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير فى مساره الصحيح.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا