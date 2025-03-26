رئيس الوزراء: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح 4 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 06:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح 4 أشهر، مشيرا إلى أن هناك برنامج أعلنت عنه الحكومة من قبل حول إصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام والزيادات التى تتم هى زيادات "متدرجة" حتى نهاية العام ولا يمكن الزيادة مرة واحدة، مشددا على أن " السولار سيظل مدعم".

وأوضح أثر سعر الفائدة سيظل متواجد فى العام المالي القادم، ونضع تصور كامل لسقف الدين الخارجي ونسبة الدين الخارجي عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.

وأشار إلي أن مصر حاليا وصلنا لمعدل بطالة 6.4% وهو من أقل نسب البطالة التي سجلت من أكثر من 20 عاما، مشيرا إلي أن معدل النمو حققنا 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأوضح فى مؤتمر صحفى إنه سيتم التشاور مع كافة المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، حول برنامج رد أعباء الصادرات.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير فى مساره الصحيح.