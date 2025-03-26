رئيس الوزراء: زيادات المواد البترولية "متدرجة".. والسولار سيظل مُدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 06:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك برنامج لإصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام والزيادات التى تتم هى زيادات "متدرجة" حتى نهاية العام ولا يمكن الزيادة مرة واحدة، مشددا على أن " السولار سيظل مدعم "

وأوضح أن أثر سعر الفائدة سيظل متواجد فى العام المالى القادم، ونضع تصور كامل لسقف الدين الخارجى ونسبة الدين الخارجى عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.

وأشار إلى أن مصر حاليا وصلنا لمعدل بطالة 6.4% وهو من أقل نسب البطالة التى سجلت من أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن معدل النمو حققنا 4.3% خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.

وأوضح فى مؤتمر صحفى إنه سيتم التشاور مع كافة المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، حول برنامج رد أعباء الصادرات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يسير فى مساره الصحيح.