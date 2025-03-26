وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ليلة القدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 04:28 مساءً - تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ليلة القدر، متمنية له دوام التوفيق ولمصر الخير واليُمن والبركات.

وجاء في نص البرقية:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة القدر، داعين الله أن يعيدها على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير والبركات، وأن تتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة كل ما تصبو إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام."