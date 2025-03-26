المستشارة أمل عمار تستقبل الممثلة الجديدة لمنظمة اليونيسف في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 04:28 مساءً - رئيسة القومى للمرأة تشيد بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف وتستعرض برامج وأنشطة المجلس

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة ناتاليا ويندر روسي، الممثلة الجديدة لمنظمة اليونيسف في مصر، وذلك بحضور كل من الأستاذة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس،الأستاذة شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" ، و الأستاذة سلمى الفوال مدير برامج حماية الطفل باليونيسف والأستاذة دينا هيكل مدير قسم التواصل والتنمية المجتمعية باليونيسف.

وخلال اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالسيدة ناتاليا ويندر روسي ، وأشادت بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف خلال السنوات الماضية فى العمل على العديد من البرامج الهامة ، مشيرة إلى الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ويضم برنامج نورة ومبادرة دوى لتمكين الفتيات.

وتطرقت رئيسة المجلس إلي برنامج التنشئة المتوازنة الذي يطلقه المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإلى دور مكتب شكاوي المرأة فى تلقي شكاوى واستفسارات السيدات، وتقديم الدعم القانونى والنفسي والإجتماعي لهن، كما أكدت على أهمية مواصلة الجهود لنشر التوعية فيما يخص جرائم العنف الإلكترونية.

ومن جانبها، أكدت السيدة نتاليا روسي على سعادتها بالتعاون المثمر والبناء مع المجلس، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات للقضاء على ختان الاناث والزواج المبكر، مؤكدة على الدور الهام للدراما المصرية والإعلام الإيجابي في نشر التوعية بمختلف القضايا التي تمس المرأة المصرية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة توعية الأسر بأهمية العلاج النفسي في حالة التعرض للعنف مع تقديم الدعم للمتضررين من النساء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإحالة عند الحاجة.