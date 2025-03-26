السيسى للمصريين: موقفكم وصلابتكم وتفهكم أمر مقدر جدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 03:31 مساءً - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض ظن في ظل الظروف الصعبة والأحداث التي تمر بالمنطقة، أن يكون لها تأثيرات سلبية.

أضاف السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: هذا الأمر الحقيقة مش بس تقدير واحترام مني ومن كل المسؤولين في الدولة للمصريين لكن كان نقطة أثارت الكثير.. اعتقد البعض أنه ممكن يكون الظروف الصعبة دي والأحداث اللى بتمر قد يكون لها تأثيرات سلبية لكن اللى حصل ده المتوقع من الناس في مصر.. بتجيلي تقارير كتير من جوه ومن بره مصر.. لكن موقفكم وصلابتكم وتفهكم استعدادكم مرة تانية أمر مقدر جدا مش عندي أنا عند ربنا سبحانه وتعالى هو مطلع علينا ..يا رب يعيننا ويقدرنا ويوفقنا على أن نعمل كل شيء طيب من أجل بلدنا والناس والإنسانية.