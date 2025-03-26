سفير مصر فى لاباز يفتتح أكبر معرض للمستنسخات الفرعونية فى أمريكا اللاتينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 03:31 مساءً - افتتح السفير حاتم النشار سفير مصر فى لاباز معرض المستنسخات الأثرية الفرعونية وصور الحضارة المصرية القديمة بحضور كل من نائبى وزراء الخارجية والثقافة وبعض كبار مسئولى الدولة ونواب البرلمان والسفراء المعتمدين وممثلى الفنون والإعلام.

كما ألقى السفير محاضرة بإحدى قاعات المتحف الوطني حول "أسـرار وألغـاز التاريخ الفرعوني".

وتضمن معرض المستنسخات تماثيل وأعمال فنية لحضارات قديمة متنوعة عبر العصور، حيث اشتملت القاعة المصرية على أكثر من 50 قطعة تمثال وصور من الورق البردي تعبر عن شخصيات أهم الملوك والملكات آنذاك وطرق حياتهم اليومية، وهـو أكبر معرض من هذا النوع تشهده القارة اللاتينية.

وأعلن السفير كذلك عن إطلاق الفعاليات التي تنظمهـا السفارة على مدار العام، مبرزاً الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في المجالات الثقافية والسياحية باعتبارها تمثل مصادر القوة الناعمة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع في لاباز تحت عنوان "رحلة عبر الزمان والمكان" قبل أن يتجول بعد ذلك في عدد من المحافظات البوليفية الأخرى.