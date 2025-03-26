مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك المتعافين حفل الإفطار الجماعي داخل مركز العزيمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 03:31 مساءً - الدكتور عمرو عثمان يتفقد ورش التدريب لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني ،نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفل افطار للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة، وحرص الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان على مشاركة المتعافين حفل الإفطار الجماعي بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا ، وسط سعادة كبيرة من المتعافين، بسبب الحرص على الاهتمام بهم، حتى بعد مرحلة العلاج، والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

كما نظم الصندوق دوري رياضي للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق " التعافى بطولة "بمشاركة 140 متعافى ضمن سلسة الفعاليات للحملة الجديدة "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة " والتي تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق حيث توفر كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية ويهدف الدوري الرياضي إلى تعظيم قيمة الرياضة في حل المشكلات لاسيما مشكلة المخدرات ، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين ،وشارك الدكتور عمرو عثمان المتعافين لعب كرة القدم، وذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والتي تم إنشاؤها وفقا للمعايير الدولية وتوفر كافة الخدمات مجانا .

كما تفقد الدكتور عمرو عثمان ورش التدريب داخل مركز العزيمة والتقى بمجموعة من المتعافين من الإدمان ، واستمع لهم، واطمئن على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، وحثهم على الاستمرار في التعافى وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي بعد علاجهم مجانا ، كما حضر " عثمان " جلسة تدريبية لمجموعة من المتعافين بالمركز ،إضافة إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز للمتعافين بعد انتهاء البرنامج العلاجي ضمن تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى ، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل .

جدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023 " كان قد تلقى ما يقرب من 5000 اتصالا بعد 5 أيام من إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة " والتي تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم ،حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق"

وبلغ عدد مشاهدي الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من 3.5 مليون مشاهدة حتى الان ، " الصفحة الرسمية للصندوق على الفيس بوك ، تويتر، وانستجرام واليوتيوب " " ،ولاقت الحملة إشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث أعرب الكثير عن سعادتهم بوجود مراكز تابعة لصندوق مكافحة الإدمان تضاهي المراكز العالمية وتوفر جميع خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،كما وصف البعض مراكز العزيمة التابعة للصندوق بمثابة طوق نجاة لمرضى الإدمان بعد تجربتهم مع هذه المراكز وعلاج مرضاهم دون أي تكلفة مالية .