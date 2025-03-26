مصرع 3 وإصابة 9 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 02:26 مساءً - شهد الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، مصرع 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين، اليوم، الأربعاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص واصطدامه بسيارة نقل أمام منطقة بشاير الخير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم بالطريق الساحلي الدولى اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود وفيات ومصابين.

وعلي الفور انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة نقل بالطريق المشار إليه، وتحطم الميكروباص بالكامل ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى جمال حمادة و3 إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض علي جهات التحقيق.