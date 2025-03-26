سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 02:25 مساءً - زار سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، مدينة العريش في إطار تخطيط أنشطة المساعدات التي تقوم بها تركيا بالتعاون مع مصر لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار المقبلة في غزة، وذلك للوقوف على الوضع والتحضيرات الميدانية ومتابعتها.

وذكرت سفارة تركيا بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن السفير شن تفقد، في مستهل الزيارة، وضع المواد الإغاثية التركية في منطقة التخزين اللوجستي مع سلطات ميناء العريش، ثم زار مستشفى مدينة الشيخ زويد، حيث اطلع على الإجراءات التي وضعتها السلطات المصرية لتوفير خدمات العلاج من الدرجة الأولى لمرضى غزة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى المصريين الذين يتلقون العلاج في مركز غسيل الكلى بالمستشفى، وقام بتوزيع هدايا العيد.

كما أعرب السفير صالح موطلو شن عن تقديره لخدمة غسيل الكلى التي يقدمها هذا المستشفى الإقليمي للسكان المحليين وكذلك لإخواننا في غزة بأفضل التقنيات والمرافق.