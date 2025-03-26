رئيس هيئــة الــدواء المصــرية يستقبــل رئيــس الهيئــة اليمنيـة العليــا للأدويـة والمستـــلزمات الطبيــة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 02:25 مساءً - استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتور محمد علي عباس، رئيس الهيئة اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية (صنعاء)، والوفد المرافق له.

استهل الدكتور علي الغمراوي اللقاء بالترحيب بالوفد اليمني الشقيق، واستعرض الدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في تنظيم ومراقبة سوق الدواء وضمان جودة المستحضرات الصيدلانية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، كما سلط الضوء على إنجازات الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية " مستوى النضج الثالث" في مجالي اللقاحات والدواء، ودور الهيئة الفاعل في دعم التعاون بين الدول الشقيقة في المجال الدوائي.

كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في اليمن، وأهمية تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في الرقابة الدوائية، وضمان جودة الأدوية، بما يسهم في تحسين المنظومة الدوائية.

وتم التأكيد على أن هذا اللقاء يهدف إلى استكشاف فرص التعاون الفني في المجال الدوائي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز الصادرات المصرية إلى اليمن.

من جانبه، أشاد السيد الدكتور عباس بالتجربة المصرية الرائدة في تنظيم القطاع الدوائي، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرقابة الدوائية والسياسات التنظيمية.

حضر اللقاء من جانب الهيئة السيدة الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون التعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق

يأتي اللقاء في إطار انفتاح هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات الفنية وتعزيز التعاون في المجال الدوائي مع الدول الشقيقة، بما يعكس الدور الريادي لمصر في دعم وتطوير قطاع الدواء على المستويين العربي والإفريقي.

تعكس مشاركة هيئة الدواء المصرية التزام مصر بتعزيز التعاون العربــي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصري.