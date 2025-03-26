اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 02:25 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٢٦ مارس ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

شهد الاتصال بين الجانبين تبادلاً للرؤى والتقديرات حول الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم.

استعرض السيد وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر من أجل التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار. ومن جانبه، حرص رئيس الوزراء الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وتطلعه لأن تسفر عن تهيئة الظروف لعقد مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة في إطار الجهود الرامية لحشد التمويل والتأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة. وقد تم الاتفاق علي استمرار التواصل في اطار الاعداد الجيد لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر ولاعادة الاعمار في قطاع غزة وتثبيت الفلسطيينين علي ارضهم.