هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات لعام 2025...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 12:31 مساءً - د. أحمد طه: "المرأة في (جهار) قيادة ملهمة ونموذج فريد للعطاء والتوازن بين العمل والأسرة"

- "قصص كفاح الأمهات المثاليات نموذج للإرادة والتحدي والنجاح"

- "تكريم الأمهات المثاليات رسالة اعتزاز بكل أم مصرية تبذل قصارى جهدها من أجل أسرتها ووطنها"

في إطار حرصها على تقدير دور المرأة المصرية وتعزيز قيم العطاء والعمل، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية احتفالية خاصة لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، وقياداتها التنفيذية

وخلال الاحتفالية، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات يعكس التقدير المستمر لدور المرأة المصرية في بناء الأجيال وتعزيز مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الدعم المتواصل للقيادة السياسية للمرأة، إلى جانب رؤية مصر 2030، والتي تتبنى سياسات وطنية تعزز مكانة المرأة في سوق العمل، وتوفر بيئة داعمة تمكنها من تحقيق النجاح في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال القادمة

وأضاف، أن الأمهات العاملات في الهيئة يمثلن نموذجا فريدا للعطاء والتضحية، حيث يقدمن جهدا مضاعفا لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية، الأمر الذي يستوجب تقديم كل سبل الدعم لتمكينهن من مواصلة دورهن الفاعل في خدمة المجتمع

وأوضح د.أحمد طه، أن تكريم الأمهات المثاليات هو تقدير مستحق لنماذج مشرفة من السيدات اللاتي قدمن أروع صور التفاني والعمل الجاد، مشيرا إلى أن هذا التكريم ليس مجرد احتفال، بل هو رسالة اعتزاز بكل أم مصرية تبذل قصارى جهدها من أجل أسرتها ووطنها، وتسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا وتقدما

وقال د.أحمد طه: "إن قصص النجاح التي نشهدها اليوم تعكس روح الإرادة والتحدي التي تتمتع بها المرأة المصرية، فهي قادرة على تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والمهنية رغم كل التحديات، وأن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل هو نهج ثابت داخل الهيئة، حيث يتم توفير بيئة عمل داعمة تعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، إيمانا بأن نجاح المرأة هو نجاح للمجتمع بأكمله"

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، أن المرأة تمثل عنصرا أساسيا في نجاح الهيئة، حيث يشغل العنصر النسائي نسبة كبيرة من المناصب القيادية داخل "جهار"، مما يعكس إيمان الهيئة بقدرات المرأة وكفاءتها في تولي المسؤوليات القيادية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الجديدة

وخلال الحفل، قام د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتكريم عدد من الأمهات المثاليات من العاملات في الهيئة وفروعها المختلفة، تقديرا لجهودهن المتميزة في تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وإسهاماتهن الفاعلة في دعم مسيرة العمل المؤسسي بكفاءة واقتدار

حضر الاحتفالية الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة: الدكتور سيد العقدة، الدكتورة ميهي التحيوي، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتور خالد عمران، الدكتورة ولاء عبداللطيف، الدكتورة إيمان الشحات، المستشار عطية حمد، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب الدكتورة نانسي عبدالعزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والسادة مديري الادارات والعاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات، والمكرمات من الامهات المثاليات وأسرهم

واختتمت الاحتفالية وسط أجواء تعكس روح التقدير والامتنان لكل أم مصرية، تأكيدا على دورها المحوري في بناء مجتمع قوي ومتماسك.