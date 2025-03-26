أخبار مصرية

القبض على متهم استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى

0 نشر
0 تبليغ

القبض على متهم استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:30 صباحاً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل  والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا