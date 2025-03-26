ضبط متهمين بالنصب على شركة لتجارة السيارات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:30 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات) بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والإستيلاء على السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على الشركات ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.