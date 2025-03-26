السكة الحديد: تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:29 صباحاً - تيسيراً على جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة علي القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك وبيانها كالآتي:

أولاً: يوم الخميس الموافق 27 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نـجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نـجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط الساعة 03:35 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 طبقاً للجدول المرفق.

ثانياً: يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نـجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نـجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة الساعة 17:20 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق.

ثالثاً: يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 طبقاً للجدول المرفق.

رابعاً: يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (أسيوط / القاهرة) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

وتتقدم الهيئة بتوجيه التهنئة القلبية للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.