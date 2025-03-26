تسليم عقود عمل جديدة لشباب محافظة القاهرة.. منها لذوي همم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:29 صباحاً - أعلنت مديرية عمل محافظة القاهرة ،اليوم الأربعاء عن تسليم عقود عمل جديدة للشباب ، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل السيد /محمد جبران ،بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص..وأكد سيد الشرقاوي مدير المديرية على تسليم 6 عقود عمل لشباب من أبناء "المحافظة"،للعمل في شركة ديناميك ،وذلك عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة ، وكذلك تسليم 5 عقود لذوي همم ،للعمل في بنك وفا التجاري الدولي،عن طريق مكتب تفتيش شرق مدينة نصر ،في إطار خطة الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن،وتطبيق القوانين ذات الصلة ،وأوضح الشرقاوي أن توجيهات الوزير جبران محل تنفيذ ،فيما يخص متابعة استلام تلك الفرص، والتأكد من تطبيق القانون ،والحد الأدنى للأجور ..شارك في فعاليات تسليم العقود ،وكيل مديرية عمل القاهرة اسلام أحمد..و وقيادات مكتبي التفتيش وممثلي الشركات: أحمد هنيدي ،وصفاء ربيع،وإيمان فرج ،ورحاب عبده،و صابر سفينه ،وأية فؤاد ،ومروة محي ،وعيد صالح ، وهدير رجب، وسرية صادق ،وممدوح سعيد.