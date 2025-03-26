كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تتعاون مع مؤسسة أهل مصر لدعم المتعافين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 10:28 صباحاً - في إطار التعاون بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ومؤسسة أهل مصر ومستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، عقدت الكلية جلسة تنسيقية لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف حسن، عميد الكلية، والدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة مروة خفاجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الأستاذ مصطفى ممدوح، رئيس قطاع التطوير والاستراتيجيات بالمؤسسة، والأستاذ عمرو علي، مدير برنامج مؤسسة أهل مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الأستاذ محمد مبارز، قائد الفريق.

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل دعم المتعافين من الحروق عبر إطلاق مسابقة لطلاب أقسام الإعلان والطباعة والنشر والتغليف، وبرامج الإعلان الرقمي والوسائط المطبوعة، وبرنامج علوم التغليف، بهدف تنفيذ حملة إعلانية متكاملة لبرنامج "صالحة" الخاص بتسويق منتجات المتعافين، بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية مجانية للسيدات المتعافيات من الحروق في مجالات متنوعة لتنمية مهاراتهن المهنية، إلى جانب توفير فرص التحاق الحاصلين على مؤهلات عليا من المتعافين ببرامج الدبلومات المهنية، بدعم من جهات راعية، لتمكينهم من الحصول على فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة.

وفي سياق دعم الجانب البحثي والتطبيقي، تم الاتفاق على التعاون مع وحدة التطوير والبحوث بالكلية، برئاسة الدكتورة عفاف فرج، لتصميم وإنتاج أقمشة ضاغطة مخصصة لضحايا الحروق، تراعي المتطلبات الطبية واحتياجات الراحة الفسيولوجية، مع الاستفادة من الخامات المحلية في التصنيع.

كما ستنظم الكلية يوماً ترفيهياً للأطفال المتعافين من الحروق لدعمهم نفسياً ودمجهم بالمجتمع، من خلال ورش فنية متنوعة بمشاركة أساتذة وطلاب الكلية. وتمت دعوة إدارة الكلية ووحدة التطوير والبحوث وطلاب الكلية لزيارة مستشفى أهل مصر لتعزيز سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين.