المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 03:31 مساءً - إنطلاقاً من الدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق أواصر الترابط مع أبناء المحافظات الحدودية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح ، وذلك بحضور اللواء / خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة .

تناول اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لتلبية مطالب أبناء محافظة مطروح فى مختلف القطاعات ، فضلاً عن عرض أخر المستجدات لتنفيذ خطط التنمية الشاملة والتى تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة .

ونقل اللواء أ ح / حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء المحافظات الحدودية للمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم ، مشيداً بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم الداعمة للقوات المسلحة لحماية الحدود الغربية للدولة .

من جانبهم أشار الحضور إلى أهمية تلك اللقاءات التى تعزز العلاقة الوطيدة بين أبناء محافطة مطروح وقواتهم المسلحة ، معربين عن تقديرهم لجهود المنطقة الغربية العسكرية فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة ، فضلاً عن دورها فى حماية الإتجاه الإستراتيجى الغربى .