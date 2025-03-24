قوات حرس الحدود تحبط عدداً من محاولات التهريب على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 03:31 مساءً - إستمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، قامت قوات حرس الحدود بتوجيه عدد من ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية .

حيث نجحت فى إحباط عدد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة ، وضبط عدد من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد ، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والمعابر والمنافذ الحدودية للدولة ، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .