مجلس النواب يٌقر واجبات على مزاولي المهن الطبية فى القانون الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:29 مساءً - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 2 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وتنص المادة على أنه: "يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".

وحذف مجلس النواب كلمة "حمايته" من نص المادة بناء على مقترح النائب طلعت عبد القوي.

وعلق رئيس النواب أن المقترح تعليق صائب ويتفق مع صحيح القانون.

ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: "يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".