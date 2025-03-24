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بدء الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

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بدء الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:29 مساءً - بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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