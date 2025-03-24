وزير الطيران المدني يشيد بكفاءة وتميز طياري ”مصر للطيران”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:28 مساءً - أشاد الدكتور سامح حفني وزير الطيران المدني، بالمستوى الجيد والمكانة العالمية التي وصل إليها طيارو "مصر للطيران" من الكفاءة والتميز، موجهًا إليهم الشكر على جهودهم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل الإفطار السنوي لرابطة طياري الخطوط الجوية المصرية والتي ألقاها نيابة عنه اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وعبر نائب الوزير عن سعادته الكبيرة بحضور الإفطار بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن وزير الطيران المدني، وحث الطيارين على ضرورة الحفاظ على المكانة العالمية التي وصلوا لها من الكفاءة ودعاهم إلى تقديم الأفضل دائما.

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الطيارين المصريين وخاصة طياري مصر للطيران، هم أساس منظومة الطيران المدني.

وشهد حفل الإفطار تكريم وزير الطيران المدني وتقديم درع له تسلمه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، كما تم تكريم المرحوم الطيار سامي صديق لما قدمه من جهود خلال رحلة عطائه لمصر للطيران وتسلم الدرع أبناؤه، كما كرمت الرابطة الطيارين الذين وصلوا سن المعاش لما قدموه من خبرات أثرت مجال الطيران المدني.