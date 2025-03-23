حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 05:26 مساءً - منذ انطلاق العام الدراسي .. فحص 10.6 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الإبتدائية

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» هي الأكبر من نوعها لدعم الرعاية الصحية لطلاب المدارس.

المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم بجانب الكشف عن أمراض سوء التغذية.

وفي حال اكتشاف أي حالة مصابة.. فإنه يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

كما خصصت وزارة الصحة الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين بشأن المبادرة.