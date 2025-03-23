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مصر تدين الهجوم الإرهابى فى جمهورية النيجر

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مصر تدين الهجوم الإرهابى فى جمهورية النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 12:31 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف مسجداً جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مستنكرة كافة الأعمال التي تستهدف دور العبادة والأماكن المقدسة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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