الرئيس السيسي: خططنا لإضافة 60 ألف حضانة داخل المدارس الابتدائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 08:25 مساءً - تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن موضوع الحضانات داخل الدولة المصرية، قائلا: "لما جينا نتكلم فى الموضوع ده من 3 - 4 سنوات.. كان العدد الموجود أقل من كده بكتير.. ولازم نعترف إن النمو السكاني بتاعنا مش بيخلينا نقدم أفضل خدمة فى أي مجال من المجالات سواء تعليم أو صحة بما فيها الحضانات".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: "قولنا ساعتها نقلل من حاجتين.. الشروط المطلوبة للحضانات بما أن مفيش خالص أو عندي حاجة كويسة.. وقولنا يبقي عندنا حاجات ممكن تتطور بعد كده من خلال الإشراف والتعامل بتاعها".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما فكرنا فى المدارس الابتدائية وقولنا أنه يكون قبل المرحلة الابتدائية فيه فصلين للحضانة من أجل زيادة العدد.. وندي فرصة أيضا للمدارس من خلال الانتشار الجغرافي أن تحقق المطلوب ونساعد المرأة سواء المعيلة أو المرأة التي ترغب فى إرسال أبنائها للحضانة أو الإعداد لصالح التعليم.. عندنا أكثر من 50 ألف مدرسة وقلنا لو حطينا فى كل مدرسة فصل أو 2 هيكون عندنا من 50 -60 ألف حضانة وده اللى اشتغلنا عليه من حوالي 4 سنوات وأتمني أن لو فيه أفكار أخرى نشتغل عليه".