تعرف على غيابات الأهلى أمام الطلائع فى بطولة كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 01:33 مساءً - يواصل 11 لاعباً بالنادى الأهلى الغياب عن المارد الأحمر فى مباراة طلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر لأسباب مختلفة. وتشمل قائمة الغيابات: "محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه إثيوبيا اليوم ثم سيراليون الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026".

كما يغيب عن الأهلى محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة قطر الدولية الودية ووسام أبوعلى للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة

ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة

الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.