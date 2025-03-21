ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه") إثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنه.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص "بينهم المصاب وإثنين آخران مصابان برش خرطوش") ، طرف ثان (3 أشخاص) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات) بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بإستخدام الأسلحة المضبوطة ، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.