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ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

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ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه") إثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنه.

 

 

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص "بينهم المصاب وإثنين آخران مصابان برش خرطوش") ، طرف ثان (3 أشخاص) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات) بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بإستخدام الأسلحة المضبوطة ، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

 

تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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